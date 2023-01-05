Цена газа в Европе опустилась ниже $700 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года

Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе

ТАСС, 5 января. Цена газа в Европе в начале торгов в четверг опустилась ниже $700 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 2,8%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $696,3 за 1 тыс. куб. м, или €63,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше. А 1 января она достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7%.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 83,33% (на 13,46 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,2 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.