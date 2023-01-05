Инвестиции в экономику Курской области вырастут до 190 млрд рублей в 2023 году

Рост к предыдущему году составит 13 млрд рублей

ТАСС, 5 января. Власти Курской области прогнозируют на 2023 год увеличение объема инвестиций в основной капитал до 190 млрд рублей за счет реализации новых инвестпроектов в регионе. Рост к предыдущему году составит 13 млрд рублей, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Инвестиции в основной капитал в 2022 году ожидаются на высоком уровне 177 млрд рублей, в планах на 2023 год - рост до 190 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Старовойт сообщал, что в регионе реализуется более 80 инвестпроектов, что позволит привлечь более 700 млрд рублей инвестиций и создать более 8 тыс. новых рабочих мест к 2029 году. В этом году в регионе начнется строительство завода по производству горячебрикетированного железа, завода резинотехнических изделий и комплекса для выпуска инновационной железнодорожной техники. Общий объем инвестиций в эти три проекта составит свыше 40 млрд рублей, будут созданы более 500 рабочих мест, реализация запланирована к 2025 году.