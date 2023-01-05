Мишустин заявил о важности развития кооперации в сфере инноваций с дружественными странами

Премьер-министр назвал деятельность Фонда содействия инновациям важнейшим направлением поддержки технологического развития России

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность развития в условиях санкций кооперации РФ в сфере инноваций с дружественными странами.

"Одна из ключевых задач на ближайшие годы - добиться технологической независимости РФ, в том числе через поиск и внедрение новых, еще более эффективных форм взаимодействия государства, науки и бизнеса. В текущих условиях особенно важно и дальше продвигать отечественную продукцию, предлагать идеи и технологические решения российской промышленности нашему сектору услуг. Несмотря на санкционное давление нужно развивать международную кооперацию в первую очередь с дружественными странами, которых немало", - сказал глава кабмина в четверг на встрече с гендиректором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым, выслушав его доклад о результатах работы.

Мишустин отметил, что деятельность фонда является важнейшим направлением поддержки технологического развития РФ. "Все сегодняшние результаты в науке, будущие достижения - это предмет особого внимания президента России и правительства. Научно-технические прорывы способны качественно изменить в первую очередь жизнь наших людей, дать новые импульсы нашей экономике, технологиям, и обеспечить стабильное поступательное развитие РФ в долгосрочной перспективе", - продолжил премьер.

Отдельно он обратил внимание на то, что значительная часть усилий фонда направлена на помощь инициативной молодежи и студентам, проводятся конкурсы для школьников, выделяются гранты молодым ученым. "Ведутся проекты по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект и IT-решения - то, что сейчас очень популярно у молодежи", - добавил председатель правительства.

По словам Мишустина, "любой кризис - это новые возможности". "Надо продолжать всячески поддерживать инновационные высокотехнологичные проекты. Это очень важно", - заключил он.