Мишустин призвал активно вовлекать МСП в научно-техническую деятельность

Как отметил премьер-министр РФ, "крайне важно им помогать"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Необходимо развивать сотрудничество малого бизнеса с научно-техническими организациями, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с гендиректором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым.

"Их [субъекты малого предпринимательства] надо вовлекать как можно более активно в производство, учитывая сегодняшние реалии, всячески расширять их участие в научно-технической жизни. Крайне важно им помогать. Мы это делаем системно", - сказал глава кабмина.

Отдельно он обратил внимание на работу по формированию Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, которую ведет министерство экономического развития. Реестр даст более точную картину направлений помощи технологическому развитию, пояснил премьер. Он призвал при необходимости сделать больший акцент на актуальные сейчас сферы. Мишустин также выслушал доклад Полякова о поддержке фондом предприятий, которые производят импортозамещающую продукцию.