Участники конкурса "Студенческий стартап" создали в 2022 году более 600 предприятий

Как сообщил гендиректор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков, в первом конкурсном отборе проектов приняли участие более 4 тыс. студентов из 400 вузов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Участники конкурса "Студенческий стартап", запущенного в РФ в 2022 году в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", создали более 600 инновационных предприятий. Об этом в четверг на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям) Сергей Поляков.

В первом конкурсном отборе проектов, организованном в 2022 году, приняли участие более 4 тыс. студентов из 400 вузов.

"Мы отобрали и сейчас финансируем в объеме 1 млн рублей на каждый проект тысячу таких студенческих стартап-проектов. В результате уже создано более 600 предприятий", - сказал Поляков.

Он отметил, что направления проектов, отбираемых в рамках конкурса, включают в себя как традиционные области биотехнологий, приборостроения, информационных технологий, медицины, так и новые, пользующиеся популярностью среди молодежи.

"Это, в частности, проекты в области креативной индустрии: мода, дизайн, архитектура. Как мы предполагаем, к 2030 году до 30 тыс. студентов получат поддержку в рамках этой программы. И конечно, именно такие студенты, такие стартапы должны в будущем определять технологический суверенитет нашей страны", - добавил глава фонда.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он включает в себя четыре ключевых инструмента. Это конкурс "Студенческий стартап", предпринимательские "Точки кипения", акселерационные программы, университетские стартап-студии.

Операторами федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" являются Платформа НТИ, Фонд содействия инновациям, инновационный центр "Сколково", Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Московский физико-технический институт. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, проходящего в России в 2022-2031 годах.