Минэкономики Украины заявило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года

Этот показатель оценивается на уровне 30,4%

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%, что является наихудшим результатом в истории страны. Об этом в четверг сообщило Министерство экономики Украины.

Аналитики министерства оценили падение экономики на основании данных Госстата о ВВП за три квартала 2022 года. Показатель может быть скорректирован после уточнения данных за четвертый квартал, однако результат уже является наихудшим. "Падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%, - говорится в сообщении на сайте министерства. - Это объективно является наихудшим результатом времен независимости".

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, в 2022 году экономика Украины понесла наибольшие убытки за все годы независимости. При этом в пресс-службе ведомства отметили, что показатель меньше, чем ожидали большинство экспертов, которые прогнозировали падение ВВП на 40-50%.

В первом квартале 2022 года падение ВВП составило 15,1%, во втором квартале - 37,2%, а в третьем - 30,8%.