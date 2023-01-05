Фонд содействия инновациям заявил, что малый бизнес обеспечил 25% поставок ковидных тестов

Гендиректор фонда Сергей Поляков отметил, что малые инновационные предприятия, как правило, являются драйверами индустриально развитых экономик

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Малые предприятия высокотехнологичной направленности при поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ) во время пандемии коронавируса обеспечили в России 25% поставок ковидных тестов и значительную часть другой срочно необходимой продукции. Об этом рассказал в четверг на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным генеральный директор фонда Сергей Поляков.

"Предприятия, поддержанные фондом, смогли на 25% обеспечить требования системы здравоохранения по ковидным тестам, по производству ИВЛов (аппаратов искусственной вентиляции легких) и в том числе по обеспечению ковидных госпиталей системой безопасности", - сказал Поляков.

Как отметил гендиректор ФСИ, малые инновационные предприятия, как правило, являются драйверами индустриально развитых экономик, наиболее быстро адаптируются к изменяющейся конъюнктуре рынка, выпускают на рынок новые продукты и четко отслеживают ситуацию.