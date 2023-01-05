СМИ: Индия стала получать больше нефти из арктического региона России

Еще одним крупным покупателем этой нефти стал Китай, сообщает The Times of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Россия отправляет в настоящее время больше сырой нефти, добытой в арктическом регионе, в Индию, после того, как Европейский союз, страны "Большой семерки" (G7) и Австралия ввели в декабре верхний предел цен на нефть из РФ. Об этом сообщает в четверг газета The Times of India.

По этой информации, арктические сорта российской сырой нефти ранее отправлялись в страны ЕС, однако теперь идут по морю на Восток.

Как сообщает издание со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv, большую часть поставок в Индию из всего объема арктических сортов составили марки Arco и Arco/Novy Port. В ноябре в Индию было отгружено 6,67 млн баррелей, а в декабре - 4,1 млн баррелей такой нефти. В декабре Индия также получила первую партию арктической нефти сорта Varandey, которая была загружена в Мурманском порту в конце ноября.

Еще одним крупным покупателем нефти, добытой в арктическом регионе РФ, стал Китай.

"Вся эта арктическая нефть обычно идет в ЕС, но теперь она должна идти куда-то еще", - приводит издание слова сингапурского трейдера.