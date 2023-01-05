Литовская "дочка" "Еврохима" сможет обжаловать включение в санкционный список

Компанию внесли в список подвергнутых санкциям субъектов по указанию Службы расследования финансовых преступлений

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Завод по производству фосфорных удобрений Lifosa в городе Кедайняй, являющийся дочерним предприятием "Еврохима" и подпавший под введенные против экс-члена совета директоров компании Андрея Мельниченко санкции, получил возможность обжаловать свое включение в черный список. Об этом сообщил в четверг Верховный административный суд Литвы, рассматривавший жалобу предприятия на негативное для него решение суда первой инстанции.

"Lifosa сможет повторно обратиться с просьбой об исключении из списка подвергнутых санкциям субъектов, куда компания была внесена по указанию следящей за санкционным режимом Службы расследования финансовых преступлений", - отмечается в судебном постановлении.

Вильнюсский окружной административный суд в октябре 2022 года отказался принять жалобу на указание службы, так как Lifosa якобы просрочила время ее подачи. Как отметило предприятие в исковом обращении в Верховный административный суд Литвы, оно вообще не получало уведомление о включении в санкционный список. Таким образом, юридический срок обращения в суд и не начинал истекать.

Мельниченко, подпавший под персональные санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине, ранее являлся бенефициаром международного производителя удобрений "Еврохим". В марте 2022 года компания объявила о его выходе из состава ее совета директоров и бенефициаров в связи с включением в санкционный список ЕС.