СМИ: Индия готовит к первой глубоководной экспедиции аппарат национальной постройки

Инженеры Национального института океанских технологий уже спроектировали стальную сферу, в которой будут размещаться акванавты, отметило агентство Press Trust of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Индия намерена осуществить в наступившем году первую национальную подводную исследовательскую экспедицию - для начала на глубину 500 метров. Об этом сообщает в четверг информационное агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

"В этом году Индия отправит трех исследователей на глубину 500 метров под воду на аппарате национальной постройки "Самудраян" (можно перевести как "Морской корабль")", - сообщил чиновник в кулуарах Индийского научного конгресса, который проходит в Нагпуре.

По его словам, инженеры Национального института океанских технологий (National Institute of Ocean Technology, NIOT) в Ченнаи уже спроектировали стальную сферу, в которой будут размещаться акванавты. В перспективе планируется погружение на глубину порядка 6 тыс. метров. Однако этот план может быть отложен из-за трудностей с приобретением титановой сферы, способной выдержать давление на таких глубинах.

"Это эксклюзивные технологии, и ни одна страна не готова с ними расставаться. Конфликт на Украине еще больше обострил ситуацию", - сказал чиновник, не вдаваясь в подробности.

О национальной глубоководной индийской программе местные СМИ впервые сообщили в 2019 году. Главная ее цель - поиск и разведка в Индийском океане полезных ископаемых, прежде всего полиметаллических конкреций. Индия в перспективе намерена заняться разработкой этого ресурса. По оценкам экспертов, его запасы в индийской зоне океана составляют около 380 млн тонн, в том числе 4,7 млн тонн никеля, 4,29 млн тонн меди, 0,55 млн тонн кобальта, 92,59 млн тонн марганца, а также других минералов.