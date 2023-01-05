5 января, 19:19

В Японии заявили, что Токио и Вашингтон смогут обеспечить энергобезопасность Азии

СПГ будет чрезвычайно важным стратегическим энергетическим ресурсом, отметил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Япония и Соединенные Штаты вместе смогут обеспечить как энергетический переход, так и энергобезопасность в странах Азии путем наращивания поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). С таким утверждением выступил в четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"СПГ будет чрезвычайно важным стратегическим энергетическим ресурсом, - сказал он. - Я полагаю, что возможно добиться реалистичного энергоперехода вместе с энергетической безопасностью в Азиатском регионе". По его словам, в частности, этого можно добиться, если богатые энергоресурсами США будут производить большое количество СПГ, а Япония в свою очередь будет его распределять по странам Азии.

Министр также отметил, что из-за ситуации на Украине обострилась борьба между Азией и Европой за поставки СПГ. Из-за этого, например, Бангладеш уже увеличила число угольных электростанций, указал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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