В Японии заявили, что Токио и Вашингтон смогут обеспечить энергобезопасность Азии

СПГ будет чрезвычайно важным стратегическим энергетическим ресурсом, отметил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Япония и Соединенные Штаты вместе смогут обеспечить как энергетический переход, так и энергобезопасность в странах Азии путем наращивания поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). С таким утверждением выступил в четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"СПГ будет чрезвычайно важным стратегическим энергетическим ресурсом, - сказал он. - Я полагаю, что возможно добиться реалистичного энергоперехода вместе с энергетической безопасностью в Азиатском регионе". По его словам, в частности, этого можно добиться, если богатые энергоресурсами США будут производить большое количество СПГ, а Япония в свою очередь будет его распределять по странам Азии.

Министр также отметил, что из-за ситуации на Украине обострилась борьба между Азией и Европой за поставки СПГ. Из-за этого, например, Бангладеш уже увеличила число угольных электростанций, указал он.