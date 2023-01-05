5 января, 19:39

Япония выделит $15 млрд на производство полупроводников

Безопасность в сфере производства полупроводников является одним из важнейших вопросов для властей страны, отметил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Японии выделил $15 млрд на производство полупроводников. Об этом сообщил в четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Правительство Японии в прошлом месяце утвердило дополнительный бюджет для [финансирования] отрасли по производству полупроводников. Мы инвестируем в эту отрасль $15 млрд в ближайшие месяцы и годы", - сказал он.

По его словам, безопасность в сфере производства полупроводников является одним из важнейших вопросов для властей Японии. 

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Япония
© Информационное агентство ТАСС
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