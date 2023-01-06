СМИ: Mercedes-Benz намерен создать свою сеть зарядных устройств для электромобилей

Компания планирует открыть более 10 тыс. пунктов быстрой подзарядки до конца 2030 года, сообщил портал Heise online

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Mercedes-Benz намерен построить собственную сеть зарядных устройств для электромобилей по всему миру - в странах Северной Америки, Европы и в Китае. Об этом сообщил в четверг новостной портал Heise online.

По его информации, компания планирует создать более 10 тыс. пунктов быстрой подзарядки для электромобилей до конца 2030 года. Первые станции появятся в течение года в Северной Америке, причем они будут доступны не только для автомобилей Mercedes-Benz, но и для машин других марок.

"Мы не хотим наблюдать и ждать, пока они будут построены. Мы сами создадим глобальную сеть быстрой подзарядки [электромобилей]", - приводит портал слова главы концерна Ола Кэллениуса. По его словам, компания готова инвестировать в это только в Северной Америке более €1 млрд. До 2027 года в США и Канаде, как планируется, будут созданы примерно 400 станций с 2,5 тыс. зарядками.

Сейчас идут переговоры с партнерами в Европе и Китае о создании такой же сети, они пока не завершены.