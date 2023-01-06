Операционная прибыль Samsung упала на 69% в четвертом квартале

Прибыль за период с октября по декабрь составила $3,4 млрд

СЕУЛ, 6 января. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация Samsung Electronics заявила, что ее операционная прибыль в четвертом квартале 2022 года упала на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из-за низкого спроса на чипы и смартфоны. Соответствующая предварительная информация опубликована в пятницу на сайте компании.

Операционная прибыль за период с октября по декабрь составила 4,3 трлн вон ($3,4 млрд). Год назад показатель составил 13,8 трлн вон ($10,8 млрд). В третьем квартале 2022 года - 10,8 трлн вон ($8,5 млрд). Как отмечает агентство Yonhap, операционная прибыль компании впервые с 2014 года составляет менее 5 трлн вон ($3,9 млрд) за квартал. Прогнозируется, что за весь год показатель операционной прибыли сократится на 16% до 43 трлн вон ($33,8 млрд).

Общий объем продаж составил 70 трлн вон ($55 млрд), что на 8,5% меньше, чем в прошлом году. Вероятно, за весь 2022 год продажи вырастут на 7,9% до рекордных для корпорации 301,7 трлн вон ($237 млрд). Более подробная финансовая информация будет опубликована 31 января.

"На фоне сохранения неопределенности внешних деловых условий продажи микросхем упали из-за низкого спроса со стороны клиентов-операторов серверов, дата-центров, производителей мобильных телефонов", - указали в компании.

В Samsung Electronics отметили, что снижение спроса в четвертом квартале прошедшего года оказалось более существенным, чем ожидалось. В свою очередь, это привело к большему сокращению цен на микросхемы памяти. Кроме того, из-за "макроэкономических проблем" уменьшились продажи смартфонов, бытовой техники, считают в южнокорейской корпорации.