Город Санья стал лучшим местом на Хайнане для развития сферы потребления

Правительственная программа КНР по созданию на острове развитого порта свободной торговли ускорит экономическую интеграцию прочих административно-территориальных единиц провинции

ХАЙКОУ /Китай/, 6 января. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье Хайнаня стал лучшим местом на острове для развития сферы потребления. Такую точку зрения высказала заместитель генерального секретаря Ассоциации туризма и гостиничного бизнеса Санья Тан Цайся.

"Что касается атмосферы [для бизнеса], можно сказать, что Санья - лучшее место на Хайнане. Каждый год город привлекает внимание многих потребителей", - приводит ее слова газета "Санья жибао". Как уточнила замглавы ассоциации, благодаря большому количеству туристов в Санья сформировался масштабный потребительский рынок, потенциал которого могут выгодно использовать различные коммерческие организации.

По мнению китайских экспертов, на которых ссылается издание, предприятия, планирующие начать или расширить деловую деятельность на Хайнане, часто останавливают выбор именно на Санья, поскольку там имеются все необходимые ресурсы для успешного бизнеса. В связи с динамичным развитием местной инфраструктуры в городе, как отмечается, происходит формирование многоуровневой отраслевой системы, которая способна удовлетворить потребности самых разных категорий туристов.

Предполагается, что правительственная программа по созданию на острове развитого порта свободной торговли ускорит экономическую интеграцию прочих административно-территориальных единиц провинции, благодаря чему потенциал Санья станет еще более значительным. Местные власти напоминают, что в октябре прошлого года город опубликовал официальный план развития, согласно которому этот ведущий китайский курорт должен стать "международной туристической меккой".

Как отметила Тан Цайся, недавно ведущий производитель крепких алкогольных напитков в КНР "Маотай" открыл в Санья собственную рекреационную зону. Затем компания провела в городе крупное мероприятие по маркетингу, в котором приняли участие более 2 тыс. ее сотрудников, а также 29 дочерних фирм - оно стало крупнейшим из аналогичных мероприятий за весь период с начала пандемии. "Это означает, что туристический рынок Санья успешно восстанавливается", - подчеркнула она.

По данным департамента культуры и туризма Хайнаня, в период общенациональных выходных (с 31 декабря по 2 января) по случаю наступления 2023 года провинцию посетили свыше 1 млн туристов, потратившие 1,5 млрд юаней (более $218 млн по текущему курсу). Санья стал одним из наиболее популярных направлений для отдыха: заполняемость гостиниц этого курортного города составила 80-90%.