В России создадут материалы для гибких крыльев самолетов будущего

Разработкой занимаются специалисты компании НТИ "Итекма"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские ученые работают над созданием материалов, которые позволят отказаться от отдельных компонентов механизации крыла и заменить их на цельные элементы, способные изгибаться под действием электромагнитного поля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработкой гибких полимерных материалов занимаются специалисты компании-участника НТИ "Итекма". Ожидается, что в таком "самолете-птице", как называют будущий летательный аппарат авторы, гибкие части заменят такие классические элементы управления воздушными потоками как закрылки и предкрылки. В перспективе изменения могут затронуть и число двигателей в самолетах. Новые движущиеся элементы будут менять форму под действием электрического поля.

"Применение композитов на базе электроактивных полимеров обещает радикальное изменение привычного нам мира. Там, где сейчас нужны сервоприводы или гидравлика, их роль смогут играть цельные детали из композита. Конструкция изделий радикально упростится, так как не нужны будут отдельные элементы механизации. Например, рули и элементы механизации крыла (закрылки, предкрылки) в перспективе могут быть заменены крылом или хвостом, отдельные части которых смогут изгибаться", - приводит пресс-служба фонда слова заместителя генерального директора компании "Итекма" Вадима Микрина.

Первые результаты разработки материалов, которые станут основой компонентов "самолетов-птиц", исследователи намерены представить к 2030 году. "Одна из основных задач, с которой работают ученые, - это увеличение скорости реакции и эффективности преобразования электрической энергии в механическую", - заключил представитель компании-разработчика.