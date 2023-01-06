Казахстан продлил режим "открытого неба" в аэропортах до конца 2027 года

Режим "открытого неба" действует в 13 международных аэропортах городов Астана, Алма-Ата, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Туркестан и Актобе

АСТАНА, 6 января. /ТАСС/. Власти Казахстана продлили действие режима "открытого неба" в аэропортах 13 городов до конца 2027 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Во исполнение поручений президента Казахстана по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики был продлен режим "открытого неба" до конца 2027 года. Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании", - говорится в сообщении.

Отмечено, что режим "открытого неба" действует в 13 международных аэропортах городов Астана, Алма-Ата, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Туркестан и Актобе. "Данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана", - пояснили в пресс-службе.

Пятая степень "свободы воздуха" подразумевает полеты иностранных авиакомпаний через города Казахстана в города третьих стран. Это позволяет повысить транзитный потенциал республики и увеличить транзитный пассажиропоток через казахстанские аэропорты.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввело режим "открытого неба" в аэропортах республики в ноябре 2019 года.