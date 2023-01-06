В Башкирии в 2024 году заработает первая очередь агропарка "Таврос"

В реализацию проекта вложат 25 млрд рублей

УФА, 6 января. /ТАСС/. Реализация первого этапа агропарка "Таврос" по хранению и торговле овощами, фруктами и мясом рядом с Уфой планируется в 2024 году, завершение всего проекта - в 2026-м. Инвестиции составят 25 млрд рублей, сообщил ТАСС министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

"Планируемый срок реализации инвестиционного проекта "Агропромышленный парк "Таврос агропарк" - 2022-2026 годы, в том числе первая очередь - 2022-2024 годы. Подобран участок на границе с городом Уфа, в транспортной доступности от пересечения крупных автомобильных магистралей федерального значения М-7 и М-5, Р-239", - сообщил Гусев.

Агропарк объединит в себе функции торговой площадки с возможностями международной и биржевой торговли, фермерского рынка, хранения продукции и ее переработки, фитосанитарного контроля. "Агропарк позволит создать условия для реализации собственной продукции как местным производителям, так и производителям из других регионов России и зарубежных стран. Основными продуктами станут овощи, фрукты, мясо и мясная продукция. Проект будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности региона, выходу наших товаропроизводителей на международные рынки, повышению производительности всего АПК республики", - добавил министр.

Объем инвестиций в проект оценивается в размере 25 млрд рублей, для его реализации создана управляющая компания. Группой компаний "Таврос" предполагается получение займов для создания агропарка. Планируется, что в первом квартале 2023 года проект войдет в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан, что позволит ему получить меры господдержки.

По данным с сайта "Таврос", компания владеет тремя свинокомплексами в Башкирии, где разводит свиней породы йоркшир, дюрок и ландрас. С 2017 года агрохолдингу присвоен статус селекционно-генетического центра и племенной датской фермы. В год "Таврос" производит более 63 тыс. тонн мяса в живом весе.