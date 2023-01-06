Российский рынок акций открылся ростом основных биржевых индексов

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 0,22%, а евро теряет 0,62%

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:32 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост до 0,04% и находится на уровне 2 157,5 пункта, индекс РТС растет на 0,56%, до 946,15 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 157,32 пункта (+0,03%), а долларовый индекс РТС рос на 0,3%, до 943,68 пункта.

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 0,22%, до 78,86 рубля. Евро теряет 0,62%, опускаясь до 75,758 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:35 мск.