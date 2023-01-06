В Калмыкии на Каспийском участке планируют перезапуск скважин для добычи нефти

В феврале Югнедра проведут аукцион на право разведки и добычи углеводородов на Каспийском участке, прием заявок на участие в нем закончится 27 января

ЭЛИСТА, 6 января. /ТАСС/. Каспийское нефтяное месторождение в Лаганском районе Калмыкии, ранее находившееся в разработке, будет вновь запущено в эксплуатацию для добычи нефти в кратчайшие сроки. Специалисты также проведут на нем дополнительную разведку, сообщил ТАСС в пятницу министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов.

Югнедра 21 февраля проведут аукцион на право разведки и добычи углеводородов на Каспийском участке в Калмыкии, соответствующая информация опубликована на портале ГИС "Торги". Прием заявок завершится 27 января. Стартовый размер разового платежа за 20-летнюю лицензию составляет 264,362 млн рублей.

"Каспийское нефтяное месторождение ранее было в разработке, его эксплуатационный фонд составляет 18 скважин. На месторождении есть пробуренные скважины, находящиеся в консервации. В связи с чем имеется возможность запустить его в эксплуатацию и начать добывать нефть в кратчайшие сроки", - сказал министр.

Специалисты считают перспективным провести доразведку Каспийского месторождения, открытого в 1960 году. По величине начальных извлекаемых запасов нефти оно относится к средним, по особенностям геологического строения - к сложным. Текущие геологические запасы нефти составляют около 14 млн тонн, уточнил Джамбинов.

В случае открытия новых месторождений нефти и газа в республике появятся новые рабочие места, увеличатся поступления в бюджеты всех уровней, в том числе и в местный, улучшится социально-экономическая ситуация в регионе. Все это в совокупности позволит Калмыкии совершить рывок в развитии, добавил собеседник агентства.

Калмыкия - один из самых малоизученных регионов в России, где на сегодняшний день разведано лишь от 2 до 8% запасов углеводородов. Оценка ресурсной базы, по данным экспертов, составляет около 19 млрд тонн условного топлива.