Высокотехнологичный сектор Хайнаня за шесть лет увеличился вшестеро, до 1,5 тыс. компаний

В 2017 году на острове было зарегистрировано 269 предприятий, обладающих передовыми наукоемкими технологиями

ХАЙКОУ /Китай/, 6 января. /ТАСС/. Высокотехнологичный сектор южнокитайской провинции Хайнань за последние шесть лет увеличился почти вшестеро, до более чем 1,5 тыс. компаний. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на данные Министерства науки и техники КНР.

Как уточняет издание, в 2017 году на острове было зарегистрировано всего 269 предприятий, обладающих передовыми наукоемкими технологиями. В 2022 году этот показатель, по предварительной оценке, вырос до 1 550 компаний.

По словам обозревателей газеты, за указанный промежуток времени высокотехнологичный сектор охватил практически все территориальные единицы Хайнаня. Больше всего наукоемких предприятий, как отмечается, зарегистрировано в административном центре провинции городе Хайкоу.

Согласно статистике, фирмы, относящиеся к передовым инновационным отраслям провинции, осуществляют активную внешнеторговую деятельность. Так, в январе - сентябре 2022 года товарооборот с их участием составил 9,12 млрд юаней ($1,32 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 38,3%. Экспорт за указанный промежуток времени вырос еще более значительно - на 78,3%.

"Высокотехнологичные компании динамично развиваются и стали "свежей силой" для формирования Хайнаньского порта свободной торговли", - прокомментировали в департаменте науки и техники провинции.

В связи с важной ролью, которую эти предприятия играют в экономической модернизации, власти Хайнаня постоянно прорабатывают новые стимулирующие меры. В частности, местная администрация выделяет наиболее перспективным инновационным фирмам субсидии в размере до 10 млн юаней ($1,45 млн).