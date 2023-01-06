Рост пассажиропотока на круизах по России в 2022 году составил до 40%

Руководитель рабочей группы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков сообщил, что многие перевозчики занимаются ремонтом круизных лайнеров

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские операторы круизных перевозок в 2022 году зафиксировали рост пассажиропотока 30-40%. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

"По круизному туризму в 2022 году рост [пассажиропотока] был очень серьезный. По разным компаниям, выполняющим круизы, этот рост составил от 30% до 40%", - сказал собеседник агентства. Повышение спроса на круизные путешествия он связал с ограничением возможностей для отдыха за границей и повышением информированности россиян о круизном туризме.

Как отметил руководитель рабочей группы, многие перевозчики сейчас занимаются ремонтом круизных лайнеров. В 2023 году они будут увеличивать количество рейсов, начнут раньше навигацию. Это позволит в 2023 году увеличить пассажиропоток еще на 20%, добавил Волоцков.

В феврале 2022 года правительство РФ утвердило концепцию развития круизного туризма в стране до 2024 года. Она предусматривает развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании. В планах также расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создание новых экскурсионных программ с посещением особо охраняемых природных территорий, а также развитие круизных направлений, которые будут интересны не только взрослым, но и детям. Концепция подготовлена в рамках стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.