Регионы АИРР намерены развивать бизнес-сотрудничество с предприятиями Узбекистана

В ноябре 2022 года организацией по итогам бизнес-миссии уже были достигнуты определенные договоренности о развитии отношений с крупнейшей ассоциацией текстильной промышленности республики "Узтекстильпром".

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Субъекты, входящие в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР), планируют развивать бизнес-сотрудничество с предприятиями Узбекистана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АИРР.

"По результатам этого года можно отметить, что наши регионы заинтересованы в развитии сотрудничества с Республикой Узбекистан", - сказали в пресс-службе.

Поясняется, что по итогам организованной в ноябре бизнес-миссии для регионов - членов АИРР были достигнуты определенные договоренности о развитии отношений с крупнейшей ассоциацией текстильной промышленности Узбекистана "Узтекстильпром". Кроме того, при сохранении интереса АИРР будет готова расширять взаимодействие.

В ноябре пресс-служба АИРР сообщала, что представители регионов ассоциации посетили Узбекистан, где встретились с представителями министерства инновационного развития страны. Планируется создать дорожные карты для работы по некоторым направлениям. В частности, подчеркивался потенциал сотрудничества между Ассоциацией легкой промышленности Республики Узбекистан и Новосибирским центром инновационных технологий и разработок, проекты которого будут востребованы компаниями Узбекистана.

Как отметили в пресс-службе, в своей деятельности АИРР регулярно проводит мероприятия для обмена опытом в сфере инноваций и развития отношений с дружественными странами. Регионы - члены ассоциации организовывают мероприятия, в том числе с участниками из стран дальнего и ближнего зарубежья, в числе которых Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай и другие дружественные России страны. Также регионы, входящие в АИРР, развивают прямые контакты с представителями международных компаний и ассоциаций.

Ассоциация инновационных регионов России - некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов Российской Федерации в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития. В настоящее время ассоциация объединяет 18 наиболее сильных в инновационном отношении регионов.