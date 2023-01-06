Токаев сменил управляющего Международным финансовым центром "Астана"

Касым-Жомарт Токаев назначил на этот пост Рената Бектурова, который ранее занимал должность председателя правления биржи Astana International Exchange

АСТАНА, 6 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу освободил Кайрата Келимбетова от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана", - говорится в сообщении.

Позже президент назначил на этот пост Рената Бектурова, который ранее занимал должность председателя правления биржи Astana International Exchange.