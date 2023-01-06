6 января, 12:52

Премьер Украины призвал готовиться к аварийным отключениям света из-за похолодания

Денис Шмыгаль заявил, что дефицит в энергосистеме увеличится

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

"Сегодня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление, дефицит в энергосистеме увеличится <...>. Мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - сказал Шмыгаль на заседании правительства, видеофрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко, со своей стороны, сообщил, что в столице в пятницу ночью температура опустится ниже 11 градусов. Мэр добавил, что все городские службы готовы к похолоданию и работают в усиленном режиме. Кличко также попросил киевлян, несмотря на холод, экономно пользоваться электричеством, чтобы избежать аварийных отключений.

Ранее национальная компания "Укрэнерго" сообщила, что энергетическая система Украины не сможет покрыть в полном объеме потребление электроэнергии, которое возрастает с приближением похолодания. 

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УкраинаШмыгаль, Денис Анатольевич
© Информационное агентство ТАСС
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