Турция проинформировала Армению об отмене запрета на прямые грузоперевозки

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что выполнение прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией является одной из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года

ЕРЕВАН, 6 января. /ТАСС/. Турция проинформировала Армению об отмене запрета на прямые авиаперевозки грузов. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Сегодня турецкая сторона проинформировала нас о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов. Напоминаем, что выполнение прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией является одной из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года. Ожидаем, что и другое соглашение, предусматривающее возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет реализовано в кратчайшие сроки", - отметил он.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений.