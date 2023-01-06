В Турции заявили, что цена на пшеницу благодаря зерновой сделке снизилась до $320 за тонну

Глава Минсельхоза страны Вахит Киришчи сообщил, что 54% сельхозпродукции из украинских портов доставлено в страны Европы, 28% - Азии, 12% - Африки и 6% - Ближнего Востока

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Средняя цена на пшеницу благодаря реализации зерновой сделки снизилась с $440 за тонну до $320. Об этом сообщил в пятницу глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи.

"По состоянию на 5 января по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Если в начале конфликта на Украине цена за тонну пшеницы составляла $440, то сейчас она в пределах $320", - сказал турецкий министр на встрече сельхозпроизводителей в Стамбуле. Его высказывания приводит телеканал ТRТ.

По словам Киришчи, 54% сельхозпродукции из украинских портов доставлено в страны Европы, 28% - Азии, 12% - Африки и 6% - Ближнего Востока.

Соглашения об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. Одна из договоренностей первоначально действовала до 19 ноября и регламентировала порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Договоренности были продлены 17 ноября на очередные 120 дней. В МИД РФ пояснили, что сделка была продлена автоматически ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон (Россия, Украина, Турция, ООН).