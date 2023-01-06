В Дагестане планируют реализовать пять инвестпроектов на сумму более 8 млрд рублей

В их числе проекты строительства Махачкалинского ветропарка мощностью 12,5 МВт, Дербентской солнечной электростанции, а также реконструкции роботизированной молочно-товарной фермы в Сулейман-Стальском районе

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Реализация пяти крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 8 млрд рублей запланирована в Дагестане в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе агентства по предпринимательству и инвестициям региона.

"В 2023 году планируется реализовать пять крупных инвестпроектов на общую сумму более 8 млрд рублей. Это строительство Махачкалинского ветропарка мощностью 12,5 МВт, реконструкция роботизированной молочно-товарной фермы в Сулейман-Стальском районе, строительство Дербентской солнечной электростанции, модернизация и расширение цеха для производства стеклотары "Дагестан стеклотара" в городе Дагестанские Огни, первый этап производства стекловолокна и изделий из него в Каспийске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в регионе было реализовано шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей.