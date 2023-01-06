Российский рынок акций закрылся разнонаправленной динамикой основных индексов

Курс доллара и евро снизился на 0,08%, до 72,12 рубля и 76,16 рубля соответственно

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в пятницу продемонстрировал разнонаправленную динамику ведущих индексов. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,01% - до 2 156,39 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,2%, до 942,73 пункта.

Курс доллара и евро снизился на 0,08%, до 72,12 рубля и 76,16 рубля соответственно. Юань укрепился на 0,19%, до 10,437 рубля.

Лидерами роста на российском фондовом рынке стали акции ОГК-2 (+2,5%), расписки сети магазинов Fix Price (+1,81%), а также акции ММК (+0,76%).

Наибольшее падение показали акции "Мечела" (-2,12%), "М.Видео" (-1,59%) и "Распадской" (-1,57%).