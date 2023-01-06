В Казахстане заявили, что были готовы содействовать в поставках продукции для McDonald’s

Кроме того, представители компании готовы были перейти в перспективе на казахстанскую продукцию

АСТАНА, 6 января. /ТАСС/. Власти Казахстана были готовы содействовать в ускорении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов McDonald’s в стране. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Накануне компания проинформировала, что сеть под управлением предприятия Food Solutions KZ прекратит работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках. Ожидается, что о возобновлении деятельности и сроках открытия объектов питания под новым названием объявят в ближайшее время.

"Сеть ресторанов McDonald’s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald’s из России возникла проблема с поставками сырья", - рассказали в Минсельхозе.

По его данным, представители сети были готовы перейти в перспективе на продукцию республики. "Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время. До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald’s правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны. Заинтересованными госорганами было проведено несколько совещаний по этому вопросу. В это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald’s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald’s запланированный аудит не состоялся", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По его информации, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании необходимо пройти сертификацию, предполагающую жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства - от кормов животных до упаковки. "При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика, нет", - указали в министерстве.

В пресс-службе заверили, что Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. "По последним данным, в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост показало производство конины - на 4,3%, а также мяса птицы - на 3,1%", - уточнили в Минсельхозе.