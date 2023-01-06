Bloomberg: сделка по назначению Маккарти спикером включает сокращение оборонного бюджета

Соглашение также предусматривает сохранение общего финансирования исполнительной власти на 2024 фискальный год на уровне 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Обсуждаемая среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США сделка, которая позволит, наконец, Кевину Маккарти избраться на пост спикера, предполагает сокращение оборонного бюджета на 2023 фискальный год (период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) на 75 млрд долларов, до уровня 2022 года. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Вероятное соглашение также предусматривает сохранение общего финансирования исполнительной власти на 2024 фискальный год (период с 1 октября 2023 года по 30 октября 2024 года) на уровне 2022 фискального года.

В конце 2022 года Конгресс США принял оборонный бюджет на 2023 фискальный год, затем подписанный президентом Джо Байденом. Его размер составил $857 млрд. В предыдущем году размер оборонного бюджета составлял $782 млрд, то есть примерно на $75 млрд меньше.

Документ, помимо прочего, предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Помимо этого, бюджет предусматривает выделение $11,5 млрд на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В бюджет также заложены средства, выделяемые на американскую разведку, новые самолеты, корабли, военные транспортные средства, а также на современные технологии. Так, он включает $2,7 млрд на увеличение мощностей по производству боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений по контрактам на их поставку Украине. Помимо этого, в документ вошли инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) и противодействию гиперзвуковому оружию.

Блумберг не уточняет, какие именно из перечисленных статей расходов предполагается сократить или урезать.

Со вторника Палата представителей США уже 11 раз голосовала по кандидатуре спикера, однако главный кандидат республиканец Кевин Маккарти пока не смог получить необходимых 218 голосов, поскольку его отказываются поддержать без предварительных уступок ряд его же сопартийцев. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году.