Турция продолжает переговоры с Россией об отсрочке оплаты за газ

На данный момент негативного опыта с Москвой у Анкары не было, подчеркнул министр энергетики страны Фатих Донмез

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу отсрочки оплаты за природный газ. Об этом в пятницу заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез в эфире телеканала Habertürk.

"Переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям. Мы ведем переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было", - сказал он.

Донмез отметил, что "на данный момент наиболее важным вопросом для всех стран является безопасность и бесперебойность поставок". "У нас не было проблем с Россией. Конечно, цена тоже имеет значение, но это деловые вопросы. Мы все сообщим в свое время. Компания Botas ведет переговоры с "Газпромом", - сказал он. Донмез подчеркнул, что предложение России о создании в Турции газового хаба - это "свидетельство доверия" к Анкаре.

О роли России, Азербайджана и Ирана

Министр энергетики убежден, что Россия, Азербайджан и Иран смогут стать игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы.

"Две нитки газопровода "Турецкий поток" введены в эксплуатацию. Одна идет только к нам, другая - на Болгарию. Азербайджан, Россия, Иран могут стать здесь игроками. У нас много терминалов и мы открываем рынок [торговую газовую площадку]. Местом торговли будет Турция, и здесь же будет формироваться цена на газ", - сказал он.

Донмез указал, что также и "Турция станет игроком на этом рынке". "Мы расположены близко к источникам газа. Будет взиматься плата за обслуживание (сделок на газовом хабе). Цена на газ будет индексироваться в соответствии со стоимостью на рынках Западной Европы. И это обернется преимуществом для юго-восточной Европы", - сказал он.

Говоря об отношениях с Россией в газовой сфере, министр напомнил, что "контракты с РФ реализуются уже много лет". "Россия стала нашим первым поставщиком еще при покойном Озале (Тургут Озал, президент Турции 1989 - 1993)", - напомнил Донмез.

О создании газового хаба

Донмез заявил, что инфраструктура для создания в стране газового хаба и торговой площадки для Европы готова.

"Сейчас мы завершаем разработку дорожной карты. Физическая инфраструктура у нас готова. Последние четыре года мы в Турции управляем торговой газовой платформой для национального рынка. Программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены. Мы также ведем переговоры [с другими странами] о ценообразовании в соответствии с имеющимися ожиданиями иностранных рынков", - сказал он.

Донмез сообщил, что вопросы создания хаба и ценообразования Анкара уже обсуждает с рядом стран. "Мы говорили об этом во время наших поездок в Болгарию и Македонию. Они заявили о своей поддержке. Им нравится идея [газового хаба]. Мы считаем, что сможем создать прозрачный рынок, к которому каждый будет испытывать доверие", - сказал министр.

О строительстве АЭС

Турция ведет переговоры с Россией по вопросу строительства второй в республике АЭС в черноморской провинции Синоп, сообщил Донмез.

"Проект строительства АЭС в Синопе является для нас новым. Сначала мы говорили с Японией, теперь ведем переговоры с Россией. Условия строительства АЭС в Синопе могут быть другими в сравнении с ныне возводимой АЭС "Аккую". От России есть предложения по АЭС в Синопе. Если мы не договоримся, будем вести переговоры с другой страной", - сказал министр.

Станция в Синопе будет строиться в рамках стратегического плана развития энергетики Турции. Ранее переговоры по проекту были проведены с японско-французским консорциумом, однако в 2020 году турецкие власти признали сроки реализации и стоимость строительства АЭС неподходящими. Согласно новым планам турецкого правительства, АЭС в Синопе будет включать четыре энергоблока, как в АЭС "Аккую".

Вопрос строительства атомной станции в черноморской провинции турецкий лидер Тайип Эрдоган обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре прошлого года.

Первая турецкая АЭС "Аккую" возводится компанией "Аккую Нуклеар" в средиземноморской провинции Мерсин на основе межправительственного соглашения, подписанного между РФ и Турцией в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.