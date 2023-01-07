Платье леди Дианы выставлено на торги аукциона Sotheby's

Наряд оценивается экспертами в $80-120 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Вечернее платье, принадлежавшее леди Диане, принцессе Уэлськой (1961-1997), выставлено на торги Sotheby's в Нью-Йорке, сообщила в пятницу пресс-служба аукционного дома.

Созданное в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном платье из бархата темно-баклажанового цвета было продано на аукционе Christie's за месяц до гибели Дианы в 1997 году. На торги в этот раз платье предоставляется из частной коллекции.

Отмечается, что Эдельштейн создавал наряды для Дианы с 1982 по 1993 год. Выставленное на аукцион платье оценивается экспертами в $80-120 тыс., торги пройдут 23 января.

Диана была супругой наследника британского престола принца Чарльза (ныне короля Великобритании Карла III) с 1981 по 1996 годы. Ее считали "королевой" благотворительных акций, настоящей "иконой" мира моды, к тому же Диана покорила весь мир столь не свойственной королевским особам непосредственностью. Это так нравилось обыкновенным людям, но не находило понимания у высших кругов общества, к которым по происхождению относилась и сама Диана, будучи представителем аристократической фамилии Спенсер. По итогам общенационального опроса, проведенного в 2002 году британской телерадиовещательной корпорацией Би-би-си, принцесса Диана заняла третье место в списке 100 величайших британцев всех времен.

31 августа 1997 года принцесса погибла в автокатастрофе в парижском туннеле под мостом Альма. Mercedes, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от преследовавших автомобиль папарацци и на большой скорости ударился о стену туннеля, затем о колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулся. Единственным выжившим в этой катастрофе оказался телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Жертвами трагедии стали сама Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель Анри Поль.