"Дочка" Сбера заменит зарубежные автопилоты на агротехнике для безопасности фермеров РФ

В частности, фермеры будут использовать Cognitive Agro Pilot на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies), которая занимается разработкой систем с искусственным интеллектом для транспорта и агропромышленного комплекса, планирует в 2023-2024 годах заменить зарубежные аналоги автопилотов на отечественной сельхозтехнике, и в первую очередь на юго-западе России. Данные системы, в частности, Trimble и Topcon могут использоваться для наведения американских систем вооружения и угрожают безопасности техники и фермеров, сообщила ТАСС глава компании Ольга Ускова.

В настоящий момент компания, которая с 2022 года включена в перечень системообразующих организаций российской экономики, производит систему автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) Cognitive Agro Pilot на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику. При этом он сам получает возможность сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным комбайном позволяет сократить потери урожая до 13%, а также на 25% сократить сроки уборки урожая.

Угроза безопасности

"Наличие Trimble, Topcon и подобных систем на нашей агротехнике - очень серьезная дыра в безопасности страны, ситуация на Украине это показала. Зарубежные системы управляются на основе спутниковой навигации и могут передавать в информационные системы недружественных государств координаты местонахождения, маршруты техники. По ним можно наводить огонь. Есть информация о таких случаях, когда на территориях в зоне СВО шла наводка по тракторам с западными системами на основе спутниковой навигации. Поскольку часть российской техники оснащена данными системами, критическая инфраструктура находится под угрозой и требует замены", - сказала собеседница агентства, уточнив, что с правительством РФ идут консультации по разработке соответствующей госпрограммы.

Она уточнила, что компания ставит перед собой задачу заменить зарубежные системы на основе спутниковой навигации на отечественные нового поколения, использующие искусственный интеллект. В первую очередь такая работа будет вестись на юго-западе страны в 2023-2024 годах, где пока из-за санкций закупить западные автопилоты нельзя. "Мы говорим даже не только об импортозамещении и эффективности, а о безопасности. По данным экспертов, не менее 150 тыс. тракторов в России снабжены зарубежными системами. Мы планируем начать с юго-западных регионов, сможем заменить треть всех западных систем в РФ, решить полностью вопрос на новых территориях и в других южных регионах", - сказала Ускова.

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Cognitive Technologies. Клиентами Cognitive Pilot стали крупнейшие агрохолдинги России "Эконива", ГАП "Ресурс", ГК "Степь", "АО "Фирма "Август", Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, Песчанокопская аграрная группа и другие.