Экс-замглавы Минэнерго взял взятку в 227 млн рублей за содействие заключению госконтрактов

Анатолий Тихонов был задержан в сентябре 2020 года по делу о хищении и арестован

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов получил взятку в 227 млн рублей за содействие при заключении государственных контрактов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 млн рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов. При этом в схеме использовались счета в зарубежных банках", - сказал собеседник агентства.

Осенью прошлого года во время правительственного часа в Госдуме глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в ходе совместных мероприятий с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством установлен факт получения взятки бывшим заместителем министра энергетики, не уточнив, о ком именно идет речь и когда чиновник взял взятку.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о бывшем замминистра энергетики Анатолии Тихонове, который был задержан в сентябре 2020 года по делу о хищении и арестован.

По данным СК, следствие установило причастность бывшего директора ФГБУ "РЭА", заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова к хищению не менее 603 млн рублей, выделенных для создания информационной системы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, они были арестованы в сентябре 2020 года.

Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года и освобожден от должности в апреле 2021 года, через полгода после ареста.