В Крыму в 2023 году разработают и представят электромобиль на базе УАЗ

Как сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия, испытания машины планируется начать уже весной

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Крымское предприятие летом 2023 года завершит испытания и представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 "Буханка" с электродвигателем, сообщил ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.

"Научно-производственное предприятие "Элькафа" запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили. "Донором" взяли УАЗ "Буханку" для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом. Недавно эта компания выиграла грант в Фонде развития инноваций - это федеральный фонд, который помогает в этом наборе компонентов профинансировать разработку батареи, и в данный момент активно идут работы. Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт", - сказал Демурия.

По его словам, электромобиль предполагается испытать в условиях горного и степного Крыма, оценить его в летних и зимних условиях эксплуатации. "Он будет не только доработан и испытан, но и сертифицирован.

Сейчас уже ведутся работы с сертификационными службами по сертификации набора компонентов для переоборудования автомобиля в электромобиль, чтобы в будущем эти комплекты продавать не "гаражным мастерам", хотя это тоже не исключено, а поставлять их на наши российские автозаводы, где смогут устанавливать такое оборудование на готовые серийно-выпускаемые российские автомобили", - пояснил Демурия.

Трансмиссию "Буханки" планируют сделать полностью электрической. При этом в отсек двигателя могут устанавливать топливный генератор, который позволит увеличить запас хода на случай, если электромобиль отправляется в места, где нет зарядки. Для холодных регионов России возможна также установка топливного обогрева салона, отметил Демурия.

"В 2023 году будет презентация коммунальных электрических машин полностью отечественного производства. Степень локализации будет доходить до 95% и выше. Эти электромобили мы начнем продавать, причем не только на территории Крыма", - рассказал Демурия.