Почти 20% внешнеторгового оборота Таджикистана в 2022 году пришлось на Казахстан

По информации пресс-службы президента Таджикистана Эмомали Рахмона, лидер республики обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым пути дальнейшего расширения сотрудничества

ДУШАНБЕ, 7 января. /ТАСС/. Доля Казахстана во внешнеторговом обороте Таджикистана за 11 месяцев 2022 года составила почти 20%. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента Таджикистана по итогам телефонного разговора главы республики Эмомали Рахмона с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

"Казахстан является одним из главных торговых партнеров Таджикистана. Его доля во внешнеторговом обороте нашей страны по итогам 11 месяцев истекшего года составляет 19,6%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидеры двух стран обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества, а также обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений. "Стороны дали высокую оценку поступательному развитию таджикско-казахстанского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесному взаимодействию в области безопасности и на площадках международных организаций", - отмечается в сообщении.

Дипломатические отношения Таджикистаном и Казахстаном установлены в январе 1993 года, в настоящее время между двумя странами действуют более 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Казахстан является одним из основных поставщиков зерна, муки и газа на рынок республики. Объем товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном в 2021 году увеличился в сравнении с 2020 годом на 30%, составив $1,2 млрд.