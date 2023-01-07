ВТБ подал обращение на лицензию на разблокировку ИЦБ клиентов в Euroclear и Clearstream

Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. ВТБ направил обращение в адрес Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг (ИЦБ) клиентов и дохода по ним. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на то, что банк выполнил все известные процедуры и требования, европейские регуляторы не дают детальных разъяснений и гарантий.

"Надеемся, что лицензии - в случае их выдачи - позволят инвесторам получить их законные доходы, а также вновь распоряжаться своими активами. О том, как дальше будет развиваться ситуация, ВТБ сообщит дополнительно", - добавили в сообщении.

Заморозка активов российских инвесторов

В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария. При этом НРД находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream еще с февраля 2022 года, что повлекло заморозку части бумаг российских инвесторов, а также выплат дивидендов и купонов.

Разрешения от европейских регуляторов

Минфин Люксембурга выдал разрешение на разблокировку активов 20 декабря 2022 года, Казначейство Бельгии - 22 декабря 2022 года, оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур по разблокировке - до 7 января 2023 года. При этом процессы, определенные в лицензиях Минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различаются между собой.

Передача данных по заблокированным активам в Clearstream (Люксембург) осуществляется через НРД. Для этого он собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев с учетом требований Clearstream.

Процесс передачи данных по заблокированным активам в Euroclear (Бельгия) выглядит иначе - все взаимодействие осуществляется при посредничестве европейской компании.