В Поморье увеличат в 1,7 раза средства на поддержку малого и среднего бизнеса

На эти цели выделят около 460 млн рублей

ТАСС, 7 января. Более чем в 1,5 раза увеличат объем средств на поддержку малого и среднего предпринимательства в Архангельской области. Об этом в субботу сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем официальном Telegram-канале.

"В 2023 году на поддержку малого и среднего бизнеса направим в 1,7 раза больше средств, чем в 2022 году. Общая сумма составит около 460 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса средства будут выделены на проведение различных мероприятий, в том числе оказание консультационной поддержки и юридической помощи, предоставление предприятиям и самозанятым льготных займов и гарантийной поддержки.

"За помощью наши предприниматели всегда могут прийти в Агентство регионального развития. Его услугами уже пользуются 8,5 тыс. предпринимателей и представителей юридических лиц", - сообщил Цыбульский.

По данным пресс-службы правительства региона, из общей суммы около 110 млн рублей будет на направлено на реализацию различных мероприятий для представителей МСП, 178 млн рублей - на гарантийную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, 78 млн рублей - на докапитализацию фонда "МКК Развитие", благодаря которому предприниматели могут получить льготные займы по ставке от 3,7% годовых. Как уточнили в пресс-службе, в 2022 году объем выданных фондом кредитов составил без малого 700 млн рублей.

Более 29 млн рублей в 2023 году предусмотрено на поддержку инновационной деятельности компаний, представляющих малый и средний бизнес региона, пояснили в пресс-службе.