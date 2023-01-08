В Молдавии заявили о заинтересованности в совместных с ЕС закупках газа

Премьер-министр республики Наталья Гаврилица отметила, что доступ к общей платформе закупок позволит усилить процесс обеспечения энергетической безопасности

КИШИНЕВ, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица отметила заинтересованность республики в присоединении к платформе общих закупок газа, которая была ранее предложена Еврокомиссией. Об этом глава кабинета министров заявила в субботу на встрече с председателем Европейской народной партии Манфредом Вебером в Германии.

"Гаврилица подтвердила заинтересованность нашей страны в закупках природного газа на общей платформе закупок ЕС", - информирует пресс-служба правительства Молдавии. "Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии", - приводит пресс-служба слова премьер-министра.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали рост цен и акции протеста в стране. Кроме того, с октября "Газпром" на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдавии. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако власти Молдавии возложили ответственность за кризис на российский газовый холдинг.

Сейчас Молдавия покрывает дефицит газа из сформированных в этом году резервов, а также закупает топливо у других поставщиков.