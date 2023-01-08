Глава регулятора ФРГ считает, что нынешняя зима с точки зрения газоснабжения спасена

Клаус Мюллер отметил, что Германия за 2022 год использовала на 14% газа меньше, чем в 2021 году

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Руководитель Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер считает, что нынешняя зима с точки зрения газоснабжения Германии спасена. Такую точку зрения он высказал в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.

"При всех рисках неопределенности я не думаю, что этой зимой что-то пойдет не так", - сказал Мюллер. Отвечая на вопрос, удастся ли достигнуть цели по заполнению хранилищ газа в стране на 40%, он отметил: "Никогда не говори никогда, но предположение, что мы не достигнем этой цели, нереалистично". "Я исхожу из того, что ПХГ в конце зимы будут заполнены более чем на 50%. Сейчас мы концентрируемся на следующей зиме", - заявил глава регулятора.

"С Рождества (25 декабря - прим. ТАСС) мы все более оптимистичны, и это неслучайно: ПХГ заполнены более чем на 90% - достойная внимания отметка", - указал он, добавив, что "на таком уровне [заполненности] они редко когда были в январе". "Мы за весь 2022 год использовали в общей сложности на 14% газа меньше, чем в 2021 году. Это выдающееся достижение всех, кто экономно его потреблял", - заявил Мюллер.

Глава регулятора ФРГ напомнил, что "сейчас газ снова стоит столько, сколько стоил в декабре 2021 года". По его мнению, снижение стоимости голубого топлива в последние недели происходит главным образом потому, что "Европа успешно заполнила свои ПХГ и тем самым лишила основы возможные спекуляции". "Но газовый кризис начался уже летом 2021 года. Цены находятся еще значительно выше уровня весны 2021 года", - добавил Мюллер.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.