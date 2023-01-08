Кириенко заявил о желании инвесторов развивать новый город Херсонской области

По мнению первого замруководителя администрации президента России, на этой территории можно заниматься сельским хозяйством, современными научными технологиями и курортной отраслью

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что многие инвесторы уже высказывают заинтересованность вкладывать средства в развитие и инфраструктуру нового города в Херсонской области на Арабатской стрелке.

"Территория Арабатской стрелки, на мой взгляд, уникальна по сочетанию природных, лечебных факторов. То, что здесь будет и курортная территория, это точно, но, мне кажется, не только. Здесь очень много возможностей для развития: и сельское хозяйство, и современные научные технологии", - сказал Кириенко журналистам.

"Здесь надо дать возможность и архитекторам поработать, и людям, которые здесь живут, компаниям, которые здесь работают, инвесторам, которые сюда приходят. У нас очень многие уже заинтересованы в том, чтобы приходить и вкладываться в развитие, инфраструктуру, жилье", - подчеркнул он.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил о начале строительства нового города, которое "сопоставимо по темпу с Мариуполем". Как отметил Сальдо, в месте, которое выбрано для строительства города, хорошие природные условия, есть автомобильное и железнодорожное сообщение. При этом в рамках строительства будет создана абсолютно новая инфраструктура. По словам Сальдо, новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тыс. человек.