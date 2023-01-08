Иранские производители трамваев планируют сотрудничать с предприятием Роскосмоса

Гендиректор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков сообщил, что компания из Ирана хочет делать в России тележки для вагонов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Иранские производители планируют сотрудничать с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в Роскосмос) для производства трамваев. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Роман Новиков.

"К нам два месяца назад приезжали коллеги из Ирана, они обошли всех производителей и вернулись к нам, хотят делать у нас тележку, так как она наиболее удачно получается. Позже иранская сторона написала, что у них есть большая заинтересованность в сотрудничестве, так как у них железнодорожное и трамвайное предприятия объединены в одно", - рассказал Новиков.

Он отметил, что большая работа с иранскими коллегами проводится по газоперекачивающим насосам.

В начале января Роскосмос сообщил, что подписал меморандумы с двумя иранскими компаниями. Документы предполагают сотрудничество в области пусковых услуг.

УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. В феврале 2020 года он был окончательно выведен из его состава. Завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование.