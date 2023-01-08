Рыбопромышленники вложили более 7 млрд рублей в проекты на Камчатке в 2022 году

Планируется модернизация одного из заводов, объем инвестиций составит порядка 700 млн рублей

ТАСС, 8 января. Рыбопромышленники в 2022 году вложили в проекты на Камчатке более 7 млрд рублей, в регионе было введено в эксплуатацию несколько рыбоперерабатывающих заводов и рыбопромысловых судов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства края.

"В 2022 году наши предприятия вложили более семи миллиардов рублей в проекты, которые они реализуют на территории Камчатского края. <...> На мой взгляд, интересный проект - это строительство маломерных судов, который колхоз имени Ленина реализует самостоятельно на территории Камчатского края. То есть впервые у нас в регионе строится новый флот. Проект очень интересный и перспективный, потому что потребность в новом малом флоте высокая", - сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский, которого процитировала пресс-служба.

Он уточнил, что этот флот будет работать в лососевую путину, обеспечивать загрузку береговых заводов. В специфических условиях местного прибрежного промысла это должно стать альтернативой устаревшим судам МРС-80 и МРС-150. Также, говоря о конкретных проектах, Здетоветский отметил новые суда компании "Океанрыбфлот" "Георгий Мещеряков" и прибывший в регион в декабре 2022 года супертраулер "Владимир Бирюков". Кроме того, в 2022 году продолжилось развитие береговых мощностей по переработке рыбопродукции.

"Так, в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района колхоз имени Ленина открыл рыбоперерабатывающий завод "Командор" в рамках программы закрепления и предоставления инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов. Мощность нового рыбоконсервного завода составляет 223 тонны мороженой рыбопродукции в сутки. В состав рыбоперерабатывающего комплекса входят три производственных корпуса по переработке минтая, сельди, трески, лососевых пород рыб", - сообщила пресс-служба.

Компания "Западный берег", входящая в группу компаний "АФК "Система", модернизирует завод, который после завершения этой работы позволит обрабатывать в сутки до 300 тонн сырья. Объем инвестиций в этот проект составит порядка 700 млн рублей.