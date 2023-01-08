Производство пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатки достигло почти 8 млрд руб.

Часть средств было направлено на строительство и модернизацию сельскохозяйственных производственных помещений

ТАСС, 8 января. Объем производства в пищевой и перерабатывающей промышленности на Камчатке без учета рыбопереработки в 2022 году составил почти 8 млрд рублей. На поддержку сельхозпредприятий в 2022 году было направлено 1,4 млрд рублей, аграрии получили средства на развитие животноводства, модернизацию производственных мощностей и их обновление, реконструкцию помещений, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства края.

"Несмотря на сильнейший экономический прессинг со стороны западных стран, аграриям Камчатского края удалось не только выстоять, но и нарастить объемы производства в 2022 году. Индекс производства продукции сельского хозяйства в прошлом году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составил 108,7%, что выше среднего уровня индекса Российской Федерации на 2,5%. Объем промышленного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности, без учета рыбопереработки, за аналогичный период составил почти восемь миллиардов рублей", - подвел итоги реализации программы развития сельского хозяйства края в 2022 году министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш, которого процитировала пресс-служба.

Часть средств программы в 2022 году была направлена на модернизацию и строительство сельскохозяйственных производственных помещений. Для повышения обеспеченности населения региона продукцией местного производства в середине прошлого года был введен в эксплуатацию новый птичник компании "Пионерское", в котором установлено современное оборудование российского производства. Эти работы позволили увеличить производство яиц на 12 млн штук в год.

Также было завершено строительство новой молочной фермы в селе Шаромы Мильковского района на месте бывшего совхоза "Комсомольский", началось строительство молочно-товарной фермы в Быстринском районе. Кроме того, в 2022 году был завершен первый этап работы по производству оригинального семенного картофеля высших категорий. Компания "Холкамагро" совместно с Камчатским НИИ сельского хозяйства вырастили около 17 тыс. штук оздоровленного семенного картофеля категории "миниклубни".

"В течение всего прошлого года на полуострове велась масштабная работа по сдерживанию роста цен в крае на важный продукт на столах наших жителей - хлеб. В регионе была разработана дополнительная мера поддержки хлебопекарных предприятий, в рамках которой получатели брали обязательства не повышать цены на хлеб. На сегодня цена на "социальный хлеб", субсидируемый из краевого бюджета, осталась стабильной и не превышает 42 рубля за килограмм", - сообщил Вячеслав Черныш, которого процитировала пресс-служба.