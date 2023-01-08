Кисида заявил об "ужасном положении" Европы, полагавшейся на дешевые энергоресурсы из РФ

Премьер Японии отметил, что Россия и некоторые другие страны "используют энергетику в качестве оружия"

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Положение в области энергетики меняется во всем мире, а из-за ситуации вокруг Украины Европа оказалась "в ужасном положении", поскольку десятилетиями полагалась на дешевые и стабильные поставки из России. Об этом премьер Японии Фумио Кисида заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK.

"Ситуация в области энергетики серьезно меняется во всем мире. В частности, с прошлого года наблюдается нехватка различных энергоресурсов", - сказал он, выступив с утверждением, что Россия и некоторые другие страны "используют энергетику в качестве оружия". Москва неоднократно отвергала этот тезис, отмечая, что, наоборот, Запад использует экономическое оружие против России. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин будучи послом в Токио заявлял, что доказательством, опровергающим такую точку зрения, является сотрудничество РФ и Японии в энергетике.

По словам Кисиды, эта ситуация приводит и к изменению структуры производства. "Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего [Европы], ситуация стала ужасной", - сказал Кисида.

Премьер отметил, что Япония, в свою очередь, сильно зависит от поставок с Ближнего Востока, и это "не чужая проблема". В этой связи Кисида отметил, что Японии, которая в силу своих географических особенностей зависит от импорта энергоресурсов, необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику. Это важно, добавил он, с точки зрения обеспечения страны энергоресурсами и выполнения задачи по декарбонизации.

Япония присоединилась к G7 в реализации механизма потолка цен на российскую нефть. С июня прошлого года она фактически довела до нуля закупки нефти из РФ с незначительным объемом импорта в июле и августе. Ограничения в отношении российской нефти не касаются поставок с проекта "Сахалин-2", основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами. Однако санкции не коснулись поставок СПГ из России. Как неоднократно заявляли в Токио, они крайне важны для энергобезопасности страны: только на российский газ приходится около 9% всего импорта газа и 3% всей генерации электроэнергии в стране.

Несмотря на ограничения в отношении российской нефти, Япония считает крайне важным сохранение своей доли в проекте "Сахалин-1", нефть с которого при этом Токио не импортирует. Как поясняли власти, этот проект для Японии важен как потенциальный источник для диверсификации поставок. Более 90% из них у Японии приходится на Ближний Восток.