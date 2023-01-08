Utair запустила регулярные рейсы между Тюменью и Новокузнецком

Полеты будут выполняться по воскресеньям

ТАСС, 8 января. Авиакомпания Utair запустила рейсы из Тюмени в Новокузнецк и обратно. Первый борт, отправившийся по этому направлению, встретил аэропорт Новокузнецк в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"Полеты будут выполняться по воскресеньям на воздушном судне ATR72 вместимостью 70 пассажиромест", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова, в настоящий момент компания Utair летает в Новокузнецк из трех городов Сибири: Омска, Сургута и Тюмени. "Мы работаем над дальнейшим расширением маршрутной сети, в том числе внутри округа. Напомню, с другими перевозчиками можно улететь в Красноярск и Новосибирск. В планах развитие сети и в сторону Дальнего Востока", - привела пресс-служба слова гендиректора.

Новокузнецкий аэропорт обслуживает южную агломерацию региона с населением более 1,1 млн человек. В 2023 году в Новокузнецке планируется построить новый пассажирский терминал площадью 18 тыс. кв. м. Ожидается, что его ввод в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность аэропорта вдвое. В 2022 году новокузнецкий аэровокзал принял более 400 тыс. пассажиров. В планах региональных властей довести пассажиропоток аэропорта до 1 млн пассажиров к 2030 году. Для этого планируется активно расширять маршрутную сеть. Сейчас из Новокузнецка можно также улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Новосибирск и Сургут.