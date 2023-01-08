Наземный пограничный переход между Россией и Китаем возобновил работу

По данным генконсула России в Шэньяне Сергея Черненко, переход Хуньчунь заработает в полную пропускную силу к 9 января

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Наземный пограничный переход между РФ и КНР у китайского города Хуньчунь (провинция Цзилинь) возобновил работу в "доковидном режиме". Об этом сообщил в воскресенье по телефону генконсул России в Шэньяне (провинция Ляонин) Сергей Черненко.

"Пограничный переход Хуньчунь заработал в "доковидном режиме". По состоянию на 12 часов дня по местному времени (07.00 по мск) из России в Хуньчунь уже перешли границу 19 россиян", - отметил генконсул РФ.

По его словам, в настоящий момент стороны согласовывают основные логистические вопросы, и к понедельнику пограничный переход заработает в полную пропускную силу.

Китай в начале декабря оптимизировал антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают китайские медицинские специалисты, это ослабленные штаммы COVID-19, поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, вероятность летального исхода низкая. Ранее Государственное управление миграционного контроля КНР проинформировало, что с 8 января власти существенно ослабят карантинные ограничения на границе.