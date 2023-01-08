Москва стала самым популярным ж/д направлением у туристов после новогодних праздников

Средняя стоимость билета на человека в одну сторону составила 3,4 тыс. рублей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Москва стала самым востребованным железнодорожным направлением по России после новогодних праздников. Около 25,5% пассажиров планируют отправиться в столицу после Нового года. Средняя стоимость билета на человека в одну сторону составила 3,4 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий "Туту".

"Средний чек за билет в Москву - 3 417 рублей, больше всего билетов сюда оформляют из Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода", - отметили в "Туту".

На втором месте по популярности поездки в Санкт-Петербург. Доля пассажиров в Северную столицу составляет 9,7%, а средняя стоимость билета на человека в одну сторону - около 3,2 тыс. рублей. В топ-10 вошли также южные направления: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь.