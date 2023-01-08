"Луганскгаз" сообщил о возобновлении подачи газа в дома Лутугина после аварии

В компании добавили, что "планируют обеспечить всех потребителей газом" к полудню

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Луганскгаз" возобновили подачу газа в дома жителей Лутугинского района Луганской Народной Республики (ЛНР), оставшихся без газоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе 7 января. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Луганскгаза".

"Аварийные машины поехали. Начались первые пуски абонентов. Для скорейшего подключения всех потребителей руководством предприятия в Лутугинский район были направлены дополнительные бригады из Луганска, Краснодона, Антрацита и Свердловска", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Луганскгаза". По словам генерального директора предприятия Татьяны Богородько, газ уже начал поступать в дома жителей.

К полудню воскресенья специалисты "планируют обеспечить всех потребителей газом", информировали в пресс-службе правительства республики.

Вечером 7 января на магистральном газопроводе в городе Лутугино произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В администрации Лутугинского района сообщили, что около 13 тыс. человек и свыше 20 социальных объектов остались без газоснабжения. Утром 8 января в "Луганскгазе" заявили, что специалисты починили трубопровод и возобновили прокачку газа. По предварительным данным МЧС республики, причиной пожара стал подрыв.